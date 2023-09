Deutscher Weltmeister wechselt in die Wüste

2014-er Weltmeister Julian Draxler wechselt laut Sky nach Katar. In jüngerer Vergangenheit wurde immer wieder über die Zukunft des Linksaußen von Paris-Saint Germain spekuliert. Nun soll der 58-fache deutsche Nationalspieler den Verantwortlichen des Klubs Al-Ahli SC eine Zusage gegeben haben und bereits am Freitag oder Samstag in Doha eintreffen.

Nach dem Absolvieren des obligatorischen Medizintests soll die Unterzeichnung der neuen Arbeitspapiere erfolgen. Draxler, der in Paris noch einen Vertrag bis 2024 hat, soll in Katar einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte den nahenden Wechsel.

PSG: Julian Draxlers Leihe zu Benfica blieb erfolglos

Die Ablösesumme beträgt dem Vernehmen nach über 20 Millionen Euro – damit avanciert der 29-Jährige zum drittteuersten Einkauf in der Geschichte des katarischen Fußballs und übertrifft die Summe von 100 Millionen Euro aller Transfererlöse in seiner Karriere. Diese Marke knackten vor ihm nur zwei weitere deutsche Spieler – Kai Havertz und Leroy Sané.

„Julian hat ein Angebot aus Middle East (Mittlerer Osten, d. Red.), das ist sehr großrahmig. Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht“, hatte Draxlers Berater Roger Wittmann Ende August erklärt. „Wenn ein Spieler heute dorthin gehen kann, sollte er es machen. Ich würde es jedem Spieler empfehlen. Es ist etwas völlig anderes als China oder Russland.“

Das könnte Sie auch interessieren: DFB spricht mit Nagelsmann-Berater: Magath ist gegen ihn als Bundestrainer

Aufgrund einer Verletzung wurde seine Leihe zu Benfica Lissabon zuletzt erfolglos, Draxlers Marktwert sank auf sechs Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Niedrigster Wert, seit er im Alter von 17 Jahren in den Schalker Profikader aufstieg. Zuletzt war er auch mit Crystal Palace in Verbindung gebracht worden.