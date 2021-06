Faschistischer Diktator: Ur-Enkel von Mussolini erhält Profivertrag bei Lazio Rom

Den Namen Mussolini hört man in Verbindung mit Fußball eher selten. Nun könnte es dazu häufiger kommen. Der Ur-Enkel des faschistischen Diktators Benito Mussolini erhielt bei seinem Verein Lazio Rom seinen ersten Profivertrag.

Romano Floriani Mussolini schloss sich in der Jugend Lazio Rom an und schafft nun mit 18 Jahren den Sprung in den Profikader. Der gebürtige Römer ist der Sohn der früheren EU-Parlamentarierin Alessandra Mussolini, einer der Enkelinnen des „Duce“.

Serie A: Mussolini-Urenkel erhält Profivertrag bei Lazio Rom

Romano Floriani, wie er genannt wird, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Seit dem 1. Januar war er in der U19 der Adler aktiv. In sechs Spielen gelang dem Rechtsverteidiger seitdem ein Treffer.

„In den vergangenen beiden Jahren hat Romano hart gearbeitet und all sein Talent ist ans Licht gekommen. Jetzt erntet er die Früchte“, beschrieb Lazios Nachwuchschef Mauro Bianchessi kürzlich Mussolini.

Spannend wird die Frage, was am Ende auf Mussolinis Rücken stehen wird. Der 18-Jährige hat insgesamt sechs Vornamen, von denen laut einem Bericht der Tageszeitung „Il Messaggero“ einer „Benito“ sein soll.