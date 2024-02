Fans zündeln, Aubameyang zaubert: Hamburg erlebt wilden Europa-League-Abend

Die Hoffnung der Hamburger Fans auf weitere Europacup-Auftritte im Volkspark lebt – und der gestrige Abend machte Lust auf viel mehr. Mit 2:2 (0:0) trennte sich Schachtar Donezk im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League von Olympique Marseille und hat noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Der Sieger des Rückspiels am kommenden Donnerstag zieht ins Achtelfinale ein.

Knapp 2000 Fans hatten Olympique begleitet und genossen ihren Hamburg-Aufenthalt in vollen Zügen. 1500 Kilometer nahmen sie auf sich. Das musste entsprechend gefeiert werden. Zunächst zündelten die OM-Anhänger kräftig in den S-Bahnen der Stadt, später dann sorgten sie für eine rauchig-feurige Atmosphäre im Stadion. Das tat der Stimmung gut.

Aubameyang trifft bei Europa-League-Spiel in Hamburg

Auf dem Platz gab es erst nach dem Wechsel die ersten Knalleffekte, dafür dann aber auch so richtig. Im Mittelpunkt stand vor 28.790 Fans Pierre-Emerick Aubameyang. Der Ex-BVB-Star, der 2016 mal vier Treffer an Ort und Stelle gegen den HSV erzielte, hat auch mit 34 Jahren nichts verlernt. Erst traf er per Direktabnahme zum 0:1 (64.), später bereitete er Badou Ndiaye 1:2 vor (90.). Eine kleine Zauber-Show des Gabuners im Volkspark.

Schachtar aber ließ sich dadurch nicht beirren, kam jedes Mal zurück. Zunächst durch Mykola Matvienko (68.), in der Nachspielzeit dann köpfte Eguinaldo zum verdienten 2:2 ein (90.+3).

Beim HSV drücken sie die Daumen, dass Schachtar weiterkommt. Bislang strich der Verein durch die vier Heimspiele der Ukrainer etwa 1,8 Millionen Euro ein.