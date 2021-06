Fans müssen sich umstellen: Nur bei einem Anbieter sehen Sie alle EM-Spiele live

Das gab es noch nie: Erstmals wird eine Europameisterschaft in elf Ländern gespielt und zudem unter verschiedenen Sendern aufgeteilt. Der EM-Platzhirsch ist der Streamingdienst MagentaTV.

Die erste paneuropäische Europameisterschaft geht auch in punkto TV-Übertragung ganz neue Wege. Der Streamingdienst MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EURO 2020 live, darunter auch das Top-Duell in der Deutschland-Gruppe F zwischen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Zehn Begegnungen sind exklusiv bei der Tochterfirma der Deutschen Telekom zu sehen.

EM 2021: TV-Rechte unter ARD, ZDF und MagentaTV aufgeteilt

Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden fast wie gewohnt von der EM-Endrunde berichten. Immerhin 41 Spiele - inklusive die der deutschen Nationalmannschaft - werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

Der entscheidende Player im Geschacher auf dem TV-Rechtemarkt heißt aber MagentaTV. Das Pay-TV-Angebot der Telekom umfasst alle Spiele der drei nächsten großen internationalen Turniere. „Als Fußballfan kommt man an MagentaTV nicht vorbei“, sagte Michael Hagspihl, Geschäftsführer der Telekom Privatkunden, selbstbewusst bei der Bekanntgabe des Deals.

TV-Berichterstattung steht im Zeichen der Flexibilität



Es gab zähe Verhandlungen, ehe die Sublizenzierung an die öffentlich-rechtlichen Platzhirsche unter Dach und Fach gebracht war. Das ZDF wird 20 Spiele übertragen, darunter zwei von drei Spielen der deutschen Elf in der Gruppe F wie das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) und die Partie gegen Ungarn (23. Juni). Das Spiel der DFB-Auswahl gegen Europameister Portugal (19. Juni) sowie die weiteren 20 Spiele werden von der ARD übertragen.

Die Pandemie hat natürlich Einfluss auf die Berichterstattung der übertragenden TV-Sender. „Diese EM steht ganz im Zeichen der Pandemie. Unsere redaktionellen Planungen und Konzepte haben wir entsprechend flexibel angelegt, sodass wir sie ständig an die aktuellen Entwicklungen anpassen können“, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey.



Keine Berichterstatung vor Ort – Experten nur zu ausgewählten Spielen

Lediglich zu „ausgewählten Spielen“ will beispielsweise die ARD Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Jessy Wellmer anreisen lassen. Wenig überraschend werden damit die Sendezentren zum Herzstück der Übertragungen.



So wird die gesamte Berichterstattung des ZDF vom Mainzer Lerchenberg gesteuert, und auch die ARD setzt auf ihr bekanntes Sportschau-Studio in Köln. MagentaTV sendet indes aus dem eigenen EM-Studio in München.



Schweinsteiger, Boateng und Co.: Geballte Kompetenz für die EM

Die Promi-Dichte bei den übertragenden Sendern ist jedenfalls hoch. Als Experten sind in der ARD Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult und Kevin-Prince Boateng im Einsatz.

MagentaTV setzt im EM-Studio auf Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Michael Ballack und Fredi Bobic und Schiedsrichter Patrick Ittrich. Beim ZDF sind Per Mertesacker und Sandro Wagner die Experten. (sid/hoe)