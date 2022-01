Fans erstaunt: Warum ist am Wochenende keine Bundesliga?

In der Bundesliga, sowie der 2. Bundesliga finden nächstes Wochenende keine Spiele statt. Grund dafür sind Länderspiele. Die deutsche Nationalmannschaft kommt allerdings nicht zum Einsatz. Viele Fans sind verwundert über den ungewohnten Zeitpunkt der Länderspielpause.

Zwischen dem 20. und dem 21. Spieltag der Bundesliga kommt es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlichen Pause. Auch in der Premier League und in den anderen Top-Ligen Europas ruht der Ball. In der Bundesliga geht es erst am 4. Februar mit dem Duell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum weiter. Somit müssen die Fans, drei Spieltage nach der Winterpause, erneut eine zweiwöchige Pause hinnehmen – aber warum eigentlich genau?

Corona-bedingtes Abstellungsfenster der FIFA

Da einige internationale Spiele wegen der Corona-Pandemie ausfielen oder verlegt wurden, legte die FIFA schon 2020 einen Ausgleich für die entfallene Länderspielpause zwischen dem 31. August und dem 8. September 2020 fest. Die verlegten Spiele finden nun teilweise Ende Januar statt. Die UEFA ließ damals als einziger Verband dennoch Länderspiele durchführen, weshalb die deutsche Nationalmannschaft und die anderen europäischen Nationen pausieren.

Fußball WM 2022 in Katar und Afrika-Cup

Während sich europäische Profis in diesen zwei Wochen erholen können, stehen in Asien, Südamerika, Nord-/Mittelamerika/Karibik und Ozeanien WM-Qualifikationsspiele an. Zudem geht der Afrika-Cup in die entscheidende Phase. Die Viertelfinalspiele stehen an. Das Endspiel des Afrika-Cups wird am 6. Februar ausgetragen.

Einsatz der deutschen Nationalmannschaft

Das Team von Hansi Flick kommt erst im März in zwei Testspielen wieder zum Einsatz. Am 26. März wird die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Israel spielen, drei Tage später am 29.März gegen die Niederländer in Amsterdam.