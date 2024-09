Fan-Video zeigt: Ex-HSV-Torwart Ulreich beleidigt Leverkusen-Boss

Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz kochten die Emotionen beim 1:1 im Spitzenspiel zwischen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen hoch. Unter anderem gerieten die beiden Trainer immer wieder aneinander. Es stand viel auf dem Spiel – auch für Sven Ulreich. Ein Video bei X zeigt, wie der 36-Jährige offenbar beleidigende Worte in Richtung der gegnerischen Bank wirft. An wen diese gerichtet waren, war auch zu hören.

Der ehemalige Torhüter des HSV saß am Samstagabend gegen Leverkusen wieder auf der Bank, nachdem er in der Vorwoche gegen Werder Bremen kurzfristig für den angeschlagenen Manuel Neuer eingesprungen war. Leverkusen ging aus dem Nichts durch Robert Andrich in Führung. Doch ein Traumtor von Aleksander Pavlovic sorgte kurz darauf für den Ausgleich.

Sven Ulreich beschimpft Simon Rolfes beim Topspiel Bayern gegen Leverkusen.



pic.twitter.com/KU8c5Truc4 — UBK (@UBK__official) September 30, 2024

Leverkusen spielt auf Zeit – Ulreich platzt der Kragen

Doch im Vergleich zur Vorsaison gab sich der Meister in München mit einem Punkt zufrieden und ließ sich in vielen Situationen viel Zeit – sehr zum Ärger des Rekordmeisters. „Zeitspiel“, rief Ulreich in Richtung Bayer-Bank, als ein Leverkusener Spieler behandelt werden musste.

Als Werkself-Boss Simon Rolfes wenig später zum vierten Offiziellen ging, um sich zu beschweren, platzte dem zweiten Torhüter des Rekordmeisters offensichtlich der Kragen. Ein Fan hinter der Bayern-Bank filmte, wie Ulreich aufstand und in Richtung Rolfes schrie: „Hey, hör auf, da drüben, du Penner! Setz dich hin, Rolfes, du Wi…!“, beleidigte Ulreich den Sportdirektor der Leverkusener. Lauschende Bayern-Fans pflichteten dem Torwart bei: „Jawoll, Ulle“, hieß es in dem Video von der Tribüne.

Rolfes: „Für das Niveau ist jeder selbst verantwortlich“

Rolfes kommentierte den Vorfall gegenüber „Bild“: „Ich habe es weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich“, sagte der Bayer-Sportchef. Die Vereine äußerten sich nicht. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes überprüft den Vorgang.