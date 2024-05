Fan-Eklat in Köln! Geschmackloses Plakat sorgt für Riesen-Aufregung

Bei der Partie des 1. FC Köln gegen Union Berlin (3:2) sorgte nicht nur die späte Aufholjagd und der gerade noch so verhinderte Abstieg aus der Bundesliga für Aufsehen. Auf der Tribüne der Heimmannschaft war minutenlang ein Plakat mit der Aufschrift „Henriette ist zwar keine GILF, aber wir f***en sie trotzdem“ zu lesen – eine klare Attacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67).

Hintergrund des Transparents ist ein Streit zwischen dem FC und Oberbürgermeisterin Reker bezüglich eines geplanten Ausbaus des Geißbockheims. Die Abkürzung GILF steht dabei für den englischsprachigen Ausdruck „Granny I’d like to f***“, frei übersetzt also so etwas wie eine Großmutter, mit der man gerne schlafen möchte.

1. FC Köln: Fans protestieren gegen Henriette Reker

In Hinblick auf einen seit Jahren geplanten und als dringend nötig empfundenen Ausbau der Kölner Trainingsanlagen hatte Reker dem Verein ihr Versprechen gegeben, mit der Stadt zu helfen. Kurz darauf jedoch änderte sie ihre Meinung – und blockiert seitdem den Aus- und Umbau. Stattdessen plädiert Reker für einen Umzug der Kölner Anlagen.

Bereits beim Spiel des „Effzeh“ beim SC Freiburg am vergangenen Wochenende hatten die Fans zu massiven Protesten angestimmt, das Plakat am Samstag aber war noch mal eine Stufe höher. Ob der Verein aus den Vorfällen Konsequenzen ziehen wird, ist noch unklar.