Hype hält an: DFB verzeichnet deutlich mehr organisierte Fans

Die deutsche Nationalmannschaft wird beim Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina von mindestens 650 Fans unterstützt. Die Anfrage habe das Angebot der vom Heimverband zur Verfügung gestellten Tickets überstiegen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Erwartet werden am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Stadion Bilino Polje in Zenica gut 13.000 Fans, die meisten werden zum Außenseiter Bosnien-Herzegowina halten.

Der DFB hatte vor einem Jahr sein Fan-Management umgestellt und es auch unabhängigen Fanclubs ermöglicht, sich zu registrieren und auf Tickets zu bewerben. In den vergangenen Monaten seien 200 eigenständige Fanclubs der Nationalmannschaft mit etwa 5000 Mitgliedern gegründet beziehungsweise registriert worden, teilte der DFB mit. Im offiziellen „Fan Club Nationalmannschaft“ seien aktuell rund 64.500 Mitglieder organisiert, seit dem Aus der DFB-Auswahl bei der Heim-EM 2024 seien 4.500 neue Mitglieder dazugekommen.

„Dass sich in der kurzen Zeit schon so viele eigenständige Fanclubs gegründet haben, ist schon ein bisschen verrückt und freut uns sehr“, sagte Kapitän Joshua Kimmich. Die EM im Sommer sei „ein absoluter Höhepunkt“, die Unterstützung sei aber bereits im März spürbar gewesen. „Und es hat sich dann auch im September zum Start der Nations League wieder sehr gut angefühlt“, sagte Kimmich. „Wir müssen weiter dranbleiben und alles dafür geben, das zu festigen und zu bestätigen.“

DFB setzt auf Bonussystem bei Fans

Übersteigt die Nachfrage nach Tickets das Angebot, verteilt der DFB die Karten nach einem Bonussystem, in dem vorausgegangene Besuche von Länderspielen zählen. Ob und wie viele deutsche Fans sich zusätzlich zu den Anhängern mit Karten aus dem offiziellen Kontingent auf den Weg gemacht haben, ist offen.

Die Fankultur bei Spielen der Nationalmannschaft unterscheidet sich von der auf Vereins-Ebene, ein Vergleich ist schwierig. Das Interesse an der DFB-Auswahl war nach jahrelangen Misserfolgen gesunken. In den vergangenen (EM-)Monaten war aber meist positiv über die DFB-Fans berichtet worden.

„Aus dem Engagement der Fanclubs für eine positiv unterstützende Fankultur bei den Nationalmannschaften entstanden unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich u.a. aktiv für das Thema Stimmung im Stadion engagieren“, teilte der DFB mit. „Infolgedessen registrieren wir bei den Spielen der Nationalmannschaften eine Zunahme von selbst gestalteten Zaunfahnen, selbstproduzierten Fanschals, den Einsatz von Fanutensilien wie Trommeln und Fahnen und nicht zuletzt fanseitig organisierte „Vorsänger“. (dpa/lk)