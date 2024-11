„Extrem bitter“: Werder-Stürmer muss operiert werden und fehlt gegen St. Pauli

Werder Bremen muss bis Februar auf Angreifer Keke Topp verzichten. Der Sommerzugang der Hanseaten hat am Mittwoch im Training einen Riss der Syndesmose am Sprunggelenk erlitten. Der 20-Jährige wird am Freitag in Berlin operiert.

Topp fehlt damit auch im Bundesliga-Auswärtsspiel am 14. Dezember beim FC St. Pauli. Er war im Sommer von Schalke 04 an die Weser gewechselt. In zwölf Pflichtspieleinsätzen kommt er bislang auf vier Tore.

„Das ist extrem bitter für uns als Team, aber vor allem auch für Keke, war er doch auf einem sehr guten Weg“, sagte Trainer Ole Werner: „Wir geben ihm die volle Unterstützung, so dass der Rehaprozess möglichst schnell und erfolgreich verlaufen kann. Dennoch werden wir mit Keke erst wieder im Februar planen können.“