Experten-Zoff: Darum bekommt Tuchel Hilfe von Völler

Thomas Tuchel musste sich in den vergangenen Wochen mehrfach mit der an ihm geübten Kritik der TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann beschäftigen. Am vorletzten Spieltag reagierte er deshalb im Fernseh-Interview ziemlich emotional, was nicht allen gefiel. Rückendeckung bekommt er nun von DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Völler hat im Experten-Streit zwischen Tuchel, Matthäus und Hamann Verständnis für den Bayern-Trainer geäußert. „Ja, das passiert hin und wieder mal, ob bei mir oder bei Thomas oder anderen Trainern. Das ist dem Momentum geschuldet“, sagte der 63-Jährige im Exklusiv-Interview mit „Blickpunkt Sport“ im „BR Fernsehen“ und „br24sport online“. Nach einer kritischen Frage „dann bricht es heraus, das kann ich verstehen“, sagte Völler über Tuchels Auftreten.

Tuchel schimpft nach Sieg gegen BVB – Völler mit Weißbier-Interview

Tuchel hatte sich kürzlich vor und nach dem Bundesliga-Topspiel der Münchner bei Borussia Dortmund mit beißender Ironie zur Kritik der TV-Kritiker geäußert und damit ein großes Echo ausgelöst. Sein Team hatte zuvor den BVB mit 4:0 dominant geschlagen.

Völler hatte 2003 als Nationaltrainer mit einer Schimpftirade im TV auf kritische Äußerungen des damaligen ARD-Moderators Waldemar Hartmann reagiert. Der Auftritt nach einem 0:0 in Island erlangte schnell Kult-Status. „Mit dem Abstand von 20 Jahren würde ich es in der Form nicht mehr machen, aber man weiß ja nie“, sagte Völler nun. (dpa)