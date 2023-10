Stürmer Giroud glänzt im Kasten: Torwarttrikot „wird eingerahmt“

Olivier Giroud kann nicht nur Tore schießen, sondern auch Treffer verhindern. Am Samstag sprang der 37-Jährige in der Schlussphase beim 1:0-Erfolg des AC Mailand bei CFC Genua als Torwart ein, nachdem Schlussmann Mike Maignan die Rote Karte gesehen hatte und das Auswechselkontingent erschöpft war.

Giroud, Weltmeister von 2018, machte seine Sache blendend, zeigte zwei Glanzparaden und meinte hinterher auf die Frage, was er denn mit dem Torhütertrikot jetzt anstellen werde, ganz trocken: „Das werde ich einrahmen!“

Presse begeistert von Giroud

Auch die italienischen Gazetten waren begeistert. „Giroud wird als Torwart zum Matchwinner“, lobte die „Gazzetta dello Sport“. „Ein großartiger Giroud verteidigt Milan, auch als Torhüter hat er eine Zukunft“, kommentierte „Corriere dello Sport“ flachsend. „Milan erlebt ein verrücktes Spiel, in dem der Zufallstorwart Giroud die Ehre der Rossoneri rettet“, schrieb „Tuttosport“.

Eigentlich wollte der Ex-Dortmunder Christian Pulisic, Schütze des Milan-Siegtores (87.), ins Tor der Lombarden gehen. „Ich habe ihm aber gesagt, dass er zu klein sei“, berichtete Milan-Coach Stefano Pioli bei Sky Sport.

Keeper Giroud nahm auch keine Rücksicht auf seinen Mitspieler Hakan Calhanoglu (früher HSV und Bayer Leverkusen), mit dem er beim Rauslaufen zusammenprallte: „Ich wusste nicht, ob Cala den Ball mit dem Kopf erwischen würde. So habe ich zu mir selbst gesagt: ‚Geh‘ raus!‘ Ich habe mir dabei am Arm weh getan, aber das ist in Ordnung.“

Es war ein wilde Schussphase in Genua mit langer Nachspielzeit, denn auch Genuas Keeper Josep Martinez flog noch mit Gelb-Roter Karte noch vom Platz (90.+13). Am Ende gab es den vierten Ligasieg in Folge für den Dortmunder Champions-League-Gruppengegner. Milan profitierte vom 2:2 des Lokalrivalen Inter gegen den FC Bologna und sprang an die Tabellenspitze der Serie A. Giroud sei Dank! (sid/lsc)