Nach seinem Wechsel zum RSC Anderlecht tritt Benito Raman nun gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 nach. Vor allem an Ex-Trainer Christian Gross lässt der Belgier kein gutes Haar.

„Wenn ich noch ein halbes Jahr auf Schalke geblieben wäre, hätte ich aufgehört, Fußball zu spielen. Ich hatte die Nase voll von dem, was dort passierte“, sagte Raman, der 50 Bundesliga-Spiele für die Königsblauen absolvierte, gegenüber der belgischen Zeitung „Het Nieuwsblad“.

„Keine Taktik, keine ruhigen Phasen“: Benito Raman kritisiert Ex-Schalke-Trainer Christian Gross

Mit lediglich 16 Punkten stieg der FC Schalke aus der Bundesliga ab. Laut Benito Raman ging es vor allem unter Christian Gross bergab. „Unter ihm ist nichts passiert. Keine Taktik, keine ruhigen Phasen“, so der 26-Jährige, „Er kannte nicht einmal unsere Namen.“

In elf Pflichtspielen holte Gross einen Sieg. In einigen Partien nahmen die Spieler das Heft gar selbst in die Hand. „Dann setzten sich die erfahrenen Jungs zusammen und sagten: Der Trainer will, dass wir so spielen, aber wir werden es so machen. Damals lief es oft besser, aber das konnte uns nicht retten“, verriet Raman.

Nach dem Abstieg mit Schalke sucht Benito Raman, der 2019 für zehn Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf kam, sein Glück jetzt in Belgien. Mit dem RSC Anderlecht steht er nach vier Spieltagen auf Platz sechs der Jupiler Pro League.