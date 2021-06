Ex-Oasis-Frontmann: Liam Gallagher rastet bei Blick auf neues ManCity-Trikot aus

Manchester –

Wenngleich bekannt ist, dass der frühere Oasis-Frontmann Liam Gallagher gerne und häufig seine Meinung kundtut, hätte er seine Gedanken zu Manchester Citys angeblich neuem Trikot vielleicht doch eher für sich behalten sollen. Inzwischen hat der 47-Jährige seinen Wu(t)han-Tweet gelöscht.

Ganz eindeutig ist nicht auszumachen, was die Zeichen und Symbole auf diesem Shirt darstellen sollen, das die Seite „Footy Headlines” – die im Übrigen in Sachen neuer Trikots schon häufig richtig lag – da veröffentlichte. Es könnte sich um eine visualisierte Reminiszenz an Manchesters Musikszene der 90er-Jahre handeln, wurde auf Twitter spekuliert.

So soll Manchester Citys drittes Trikot aussehen. Footy Headlines Foto:

In dem Sozialen Netzwerk meldete sich auch Gallagher, der mit Oasis die Musik über die Grenzen der Arbeiterstadt hinaus prägte und bekennender Anhänger der „Skyblues” ist, zu Wort.

„Wer auch immer verantwortlich ist für das neue ManCity-Trikot, sollte in den nächsten Flug nach WUHAN gesetzt werden und wer es kauft, sollte den nächsten nehmen”, schrieb er in umgangssprachlichem Englisch und meinte: „Das solltet ihr verdammt noch mal wissen.”

Gallaghers inzwischen gelöschter Tweet Liam Gallagher/ Twitter Foto:

Inzwischen ist der Tweet vom Freitag gelöscht, einige seiner 3,3 Millionen Follower hatten aber Screenshots erstellt, sodass sich Gallaghers Botschaft trotzdem verbreitete.