Ex-Nationalspieler: Nur noch 4. Liga! VfB Stuttgart sortiert Holger Badstuber aus

Er hat für den FC Bayern gespielt, hat 31 Länderspiele für Deutschland gemacht, ist letzte Saison mit Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen. Doch künftig wird Holger Badstuber (31) nur noch für die U21 des VfB in der 4. Liga zum Einsatz kommen!

„Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren und spielen soll“, schrieb Badstuber am Dienstag bei Twitter.

VfB Stuttgart sortiert Holger Badstuber aus

„Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen.“

Badstubers Vertrag läuft noch bis 2021, er hatte klargestellt, dass er diesen erfüllen will. Ob es dabei nun allerdings bleibt, ist unklar.

Holger Badstuber hat 31 Länderspiele absolviert

Sportdirektor Sven Mislintat erklärte: „Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen. Für diesen Entwicklungsprozess halten wir auch eine entsprechende Kadergröße für notwendig und sinnvoll. Holger wird dementsprechend künftig am Trainingsbetrieb unserer U21 teilnehmen. Diese Entscheidung, die einzig und allein sportliche Gründe hat, haben wir Holger in einem offenen Gespräch mitgeteilt.“

Die zweite Mannschaft des VfB startet am 5. September gegen Hessen Kassel als Aufsteiger in die neue Saison der Regionalliga Südwest.