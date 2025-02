Aufgewachsen in Eidelstedt, in der Jugend bei St. Pauli, dem HSV und in Niendorf gespielt, Zweikämpfe im Bayern-Trikot gegen Erling Haaland geführt, Profi-Debüt in der Serie A gefeiert, in England gespielt, Trainingsstopp wegen Insolvenz erlebt – und Antonio Tikvic ist erst 20 Jahre alt. Der Hamburger Abwehrspieler geht einen besonderen Weg. Wie es dazu kam – und wovon er träumt.