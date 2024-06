Ex-HSV-Profi ausgestochen: Bochum hat neuen Trainer gefunden

In Peter Zeidler hat der VfL Bochum einen neuen Cheftrainer gefunden. Der 61-Jährige soll den VfL nach erfolgreicher Relegation auch in der nächsten Saison in der Liga halten. Der ebenfalls gehandelte Ex-HSV-Profi André Breitenreiter geht bei der Job-Vergabe also leer aus.

Peter Zeidler hat seinen Vertrag beim FC St. Gallen gekündigt und wird neuer Trainer des VfL Bochum. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt. Der VfL will den neuen Chefcoach am späteren Montag vorstellen.

Zeidler verlässt St. Gallen nach sechs Jahren

Nach Informationen der „Bild“ erhält der 61-Jährige einen Zweijahresvertrag plus Option beim VfL. Zeidler ist seit dem Aufstieg 2021 bereits der vierte Bochumer Coach. Der Klub rettete sich erst in der Relegation und konnte den Abstieg in letzter Minute vermeiden.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs neues Highlight: Erster Besuch auf dem fertigen Dach des „Grünen Bunkers“

– „So schlimm war es noch nie“: Wie die Politik der Verdrängung das Elend nach St. Georg bringt

– Jung, reich, rechts? Warum ausgerechnet die Sylter Champagner-Elite Neonazi-Parolen grölte und was das mit der Insel macht

– 20 Seiten Sport: HSV-Sportdirektor Claus Costa im exklusiven MOPO-Interview über die Transferpläne des Vereins

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

„St.Gallen war ein sehr schönes Kapitel in meiner Trainerlaufbahn und ich werde dem Verein, den Spielern, den Mitarbeitenden und den Leuten in der Region immer tief verbunden bleiben. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament errichtet, auf welchem in Zukunft weiter erfolgreich aufgebaut werden kann“, erklärte Zeidler in der Pressemitteilung des Schweizer Vereins, bei dem er sechs Jahre gearbeitet hat.

Butscher kehrt in die zweite Reihe zurück

In Bochum löst er den bisherigen Interimstrainer Heiko Butscher ab. Butscher hatte die Mannschaft sowohl nach der Trennung von Thomas Reis im September 2022 als auch nach der Beurlaubung von Reis-Nachfolger Thomas Letsch Anfang April 2024 übernommen. Er kehrt nun in die zweite Reihe zurück.

MOPO

Haben Sie mehr Fachwissen als die MOPO-Sportredakteure? Dann machen Sie jetzt mit bei unserem EM-Tippspiel, messen Sie sich mit den MOPO-Reportern und gewinnen Sie nach jedem Spieltag tolle Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro! Hier kostenlos anmelden, mitmachen und gewinnen!

Der frühere Innenverteidiger Butscher, der seit seinem Karriereende 2015 als Nachwuchstrainer und zeitweise als Co-Trainer der Profis in Bochum arbeitete, wird die im Sommer neu startende U23-Mannschaft des VfL coachen und das Nachwuchszentrum leiten.

Neuer VfL-Coach hat Bundesliga-Erfahrung

Zeidler war in der Bundesliga bislang zwischen 2008 und 2011 als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim tätig, seit 2018 coacht der 61-Jährige den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Bei diesem vergleichsweise kleinen Klub mit eingeschränkten Finanzmitteln ließ er erfolgreich Fußball spielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-HSV-Trainer Stevens: Kein Verständnis für Trennung von Vereins-Ikonen

Angeblich muss der VfL keine Ablöse zahlen, obwohl sein Vertrag dort noch bis 2027 lief. Über die Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart, teilte St. Gallen mit. (dpa/mp)