Ex-HSV-Coach übernimmt: Zweitligist entlässt schon zweiten Trainer in dieser Saison

Zweitligist Würzburger Kickers hat schon den zweiten Trainer in dieser Saison gefeuert, sich am Montag von Marco Antwerpen getrennt. Zuletzt hatte der Tabellenletzte am Freitag 1:4 gegenHeidenheim verloren.



Die Kickers haben bisher nur einen Punkt geholt. Ende September hatte Antwerpen das Amt von Michael Schiele übernommen. Mit einem Ex-HSV-Trainer hat der Zweitligist auch schon einen Nachfolger präsentiert.

Würzburger Kickers: Ex-HSV-Coach Bernhard Trares ersetzt Trainer Marco Antwerpen

Bernhard Trares arbeite in seiner Trainer-Karriere unter anderem für den HSV. imago/Revierfoto Foto:

Der 55-jährige Trares trainierte zuletzt zweieinhalb Jahre den SV Waldhof Mannheim, mit dem er in die 3. Liga aufgestiegen war. In seiner langen Profikarriere absolvierte er 183 Bundesliga- und 275 Zweitliga-Spiele, war einst auch Spieler unter Felix Magath. Magath arbeitet als Chefstratege im Fußballbereich des Kickers-Hauptsponsors.

Das könnte Sie auch interessieren: Hannover-Profi mit15 Stichen am Ohr genäht

Vor seiner Station in Mannheim arbeitete Trares unter anderem in Hamburg. Von Juli 2015 bis September 2016 fungierte der gebürtige Hesse als Co-Trainer vom damaligen HSV-Trainer Bruno Labbadia. In Würzburg soll Trares Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2022 erhalten. (nis/dpa)