Nach 26 Jahren! Früherer Spitzenklub steigt aus der Bundesliga ab

Der 1. FFC Turbine Potsdam steigt nach 26 Jahren aus der Bundesliga der Frauen ab. Der einstige Champions-League-Sieger und mehrfache deutsche Meister hat nach dem 1:5 (1:4) gegen Bayer Leverkusen keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Die Potsdamerinnen belegen zwei Spieltage vor Saisonende abgeschlagen den letzten Platz.

Gegen die Werkself mussten sich die Brandenburgerinnen am Samstag nach Toren von Verene Wieder (5/32. Minute), Jill Bayings (12./47.) und Lara Marti (45.) erneut klar geschlagen geben. May Kyokawa (21.) konnte für Potsdam im Karl-Liebknecht-Stadion nur zwischenzeitlich verkürzen.

Turbine Potsdam steigt aus der Frauen-Bundesliga ab

Nur mit einem Sieg hätte sich Turbine eine Minimalchance auf den Verbleib in der höchsten Spielklasse bewahrt. Diese war allerdings schon nach den Bayer-Treffern in der Anfangsphase dahin. Zudem hätten weiter Erfolge gegen die Topteams von Eintracht Frankfurt (21. Mai) und Bayern München (28. Mai) folgen müssen.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

In der Vorsaison hatte Potsdam noch bis zum letzten Spieltag um die Teilnahme an der Champions League mitgespielt, den Wettbewerb dann aber verpasst. 2010 hatte Turbine die Königsklasse letztmals gewonnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Rekord in Frauen-Bundesliga: Darum pilgern mehr als 30.000 Fans zu diesem Spiel

Eine schnelle Rückkehr des Traditionsclubs in die höchste Frauen-Spielklasse ist kein Selbstläufer. Angesichts massiver finanzieller Einbußen gerade im Vergleich zur Konkurrenz von Klubs, die auch in der Männer-Bundesliga spielen, droht Potsdam eine schwierige sportliche Zukunft. (dpa/cs)