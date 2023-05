Übernimmt Ex-Werder-Trainer Kohfeldt im Sommer bei einem Zweitligisten?

Hertha BSC muss sich nach dem bereits feststehenden Bundesliga-Abstieg vermutlich einen neuen Trainer suchen. Laut Informationen der „Bild“ soll Ex-Werder-Trainer Florian Kohfeldt Favorit für den Job sein – und damit nach Saisonende den jetzigen Coach Pal Dardai ersetzen.

Die Zeitung berichtet, dass Herthas US-Investor 777 Partners einen Wunschkandidaten geäußert haben soll. Demnach habe der Konzern, welcher 100 Millionen Euro in den Verein gesteckt hat, großen Respekt vor Kohfeldts vergangener Arbeit bei Werder Bremen. Kohfeldt war demnach bereits im vergangenen Sommer ein Thema bei der Hertha.

Trainer Pal Dardai ließ Hertha-Zukunft zuletzt offen

Der 44-Jährige trainierte von Oktober 2021 bis Mai 2022 den VfL Wolfsburg, davor arbeitete er dreieinhalb Jahre als Cheftrainer bei Werder Bremen, wo er auch schon Jugendcoach war. Folgt nun der Schritt nach Berlin? Dardai jedenfalls hatte seine Zukunft bei der Hertha bislang offen gelassen.

„Wir werden eine Analyse machen, über viele Dinge reden. Ich kann heute nichts sagen. Ich arbeite bei Hertha BSC auch danach. In welcher Position, müssen wir sehen“, sagte der Ungar zuletzt nach dem besiegelten Abstieg.

Die Hertha muss am letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg ran (Samstag, 15.30 Uhr). Die Wolfsburger haben noch die Chance, einen Platz in der Conference-League für die nächste Saison zu ergattern. Für die Berliner geht es hingegen um nichts mehr, sowohl der Abstieg als auch der letzte Tabellenplatz stehen bereits fest. Kohfeldt würde die „Alte Dame“ ab Sommer also in Liga zwei trainieren.