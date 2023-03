Ex-Bayern-Star verhagelt Klinsmann das Traum-Debüt

Jürgen Klinsmann hat bei seinem Debüt als neuer Fußball-Nationaltrainer von Südkorea einen Sieg verpasst. Das Team des einstigen Bundestrainers musste sich am Freitag in Ulsan trotz einer Zwei-Tore-Führung mit einem 2:2 (2:0) gegen Kolumbien begnügen.

Nach zwei Treffern des Tottenham-Stars Heung-Min Son (10./45.+2), den Klinsmann als Kapitän bestätigt hatte, ließen die Taeguk Warriors die Südamerikaner um Stürmer Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt) noch zurück in die Partie kommen.

James trifft für Kolumbien bei Klinsmanns Korea-Premiere

James (46.), früher bei Bayern München aktiv, und Jorge Carrascal (49.) sorgten in einem Doppelschlag für die Treffer. Für Südkorea, das in Woo-Yeong Jeong (SC Freiburg) und Jae-Sung Lee (FSV Mainz 05) zwei Bundesliga-Spieler in der Startelf hatte, steht am Dienstag ein weiterer Test gegen Uruguay an.

Klinsmann war Ende Februar als Nachfolger des Portugiesen Paulo Bento beim Achtelfinalisten der WM in Katar vorgestellt worden. Sein Vertrag gilt für dreieinhalb Jahre bis Sommer 2026. „Das Ziel ist es, etwas zu gewinnen. Da wir als nächstes die Asienmeisterschaft spielen, wollen wir diese gewinnen“, sagte Klinsmann zuletzt. (sid/mp)