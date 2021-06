Ex-Bayern-Star bei Jürgen Klopp: Für Thiago werden in Liverpool „Albträume“ wahr

Im Fußball gibt es Phasen, da läuft es einfach nicht. Eine waschechte Krise muss auch Thiago Alcantara mit dem FC Liverpool durchleben. Der Ex-Bayern-Star spricht mit deutlichen Worten über den überraschenden Absturz seines Klubs – denn er hätte ihn keineswegs für möglich gehalten.

„Es war eine harte Zeit für uns alle, denn wir haben nicht in unseren schlimmsten Albträumen erwartet, dass wir in dieser Position in der Premier League sein würden“, offenbarte der Spanier gegenüber dem vereinseigenen Sender LFCTV.

FC Liverpool: Thiago hat den Liga-Absturz nicht für möglich gehalten

Trotz des Absturzes auf Rang acht der englischen Premier League will Thiago aber positiv bleiben und versprach: „Wir versuchen, so gut wie möglich zu spielen und uns zu verbessern“. Aus Sicht der „Reds“ sollten er und seine Kollegen schon bald damit anfangen, denn das Team von Coach Jürgen Klopp verlor zuletzt sechs Heimspiele in Folge – eine historische Negativ-Marke.

Dass die Trendumkehr schon bald wieder gelingen wird, begründet Thiago mit den überzeugenden Auftritten in der Champions League. Der zweifache 2:0-Erfolg über RB Leipzig und der damit verbundene Einzug ins Viertelfinale sei „positiv für uns alle“, betonte der Mittelfeldspieler.

Sieg gegen RB Leipzig soll Selbstvertrauen geben

In der Liga trennen Liverpool und die Königsklassen-Ränge derzeit neun Punkte, die erneute Qualifikation für die Champions League ist ernsthaft in Gefahr. Zwar könnte sich das Klopp-Team die erneute Teilnahme am prestigeträchtigen Wettbewerb auch über einen zweiten Königsklassen-Triumph nach 2019 sichern.

Doch dass das kein Selbstgänger wird, weiß die Truppe von Ex-Bayern-Star Thiago selbst am besten. Daher gilt der Fokus erst einmal wieder der Premier League. Am Montag steht das Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers auf dem Programm. Ein Sieg dort würde angesichts der derzeitigen Krise definitiv „helfen“, weiß auch Trainer Klopp.

Champions League in Gefahr: Liverpool muss wieder gewinnen

Thiago wird versuchen, seinen Teil zu dieser Mission beizutragen – nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einigen Eingewöhnungs-Problemen war er zuletzt im Liverpooler Mittelfeldzentrum gesetzt.

Den Schock überwinden, das Hoch aus dem Leipzig-Spiel mitnehmen und die drei Punkte einfahren. Das dürfte Thiago – anders als den überraschenden Absturz – nicht nur für möglich halten, sondern es sollte sogar das unmissverständliche Ziel seines FC Liverpool sein.