Europameister Babbel berichtet von heftigen Saufgelagen bei der WM 1998

Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Oder doch eher im Wein? Bei der blamabel verlaufenen Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich ist nach Angaben von Markus Babbel in der deutschen Mannschaft ordentlich gebechert worden.

„Der Wein war lecker gewesen. Alles andere hinterließ einen bitteren Beigeschmack“, bilanzierte der Ex-Nationalspieler in seiner Biografie „It’s not only football“ (Edel Sports-Verlag), die an diesem Samstag erschienen ist.

WM 1998: Kartenrunden vor dem Kroatien-Aus

Die deutsche Mannschaft unter Trainer Berti Vogts war damals im Viertelfinale mit 0:3 gegen Kroatien ausgeschieden. Babbel berichtet in dem Buch über Kartenrunden mit Jens Jeremies, Didi Hamann und Lothar Matthäus. Er und Olaf Thon hätten die Springer gemacht – falls mal jemand aufs Klo musste.

„Eineinhalb Flaschen von dem guten Tropfen“

„Zum Kartenspielen in unserer südfranzösischen Residenz tranken wir Weißwein. Zunächst ein Glas. Dann zwei, dann drei“, sagte der heute 51 Jahre alte Ex-Europameister. „Im weiteren Turnierverlauf sollten wir immer trinkfester werden. Am Ende vertrug ich klaglos eineinhalb Flaschen von dem guten Tropfen, den Kollegen ging es ähnlich. Bei den 15 bis 20 Kartenrunden während der Weltmeisterschaft wurden wirklich eine Menge Liter Weißwein vernichtet.“

Babbel berichtete auch von einem Ausflug mit Jens Lehmann und einem Begleiter in einen Szeneclub nach Monaco. Dort war zwar der Eintritt frei – aber drei 0,2-Liter-Bier kosteten 600 Francs. „Innerlich lachte ich mich kaputt, als ich den zerknirschten Schlussmann der deutschen WM-Auswahl das Portemonnaie öffnen sah. Jens war dafür bekannt, einen Igel in der Tasche zu haben, die 180 Mark mussten ihm verdammt wehgetan haben“, erzählte Babbel.

Der heute in Weinheim lebende TV-Experte startete seine Bundesliga-Karriere beim FC Bayern München und spielte später unter anderem für den Hamburger SV, FC Liverpool und VfB Stuttgart. Als Trainer war er zuletzt von 2018 bis 2020 bei den Sydney Wanderers in Australien tätig.