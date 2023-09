Europa-League-Auslosung: Freiburg gegen Champion – Bayer hat’s leicht

Der SC Freiburg hat in der Europa League eine spannende Gruppe erwischt, für Bayer Leverkusen ist das Weiterkommen Pflicht.

Die Freiburger um Trainer Christian Streich treffen auf den Conference-League-Sieger West Ham United, Olympiakos Piräus und den serbischen Klub TSC Backa Topola. Leverkusen bekommt es mit Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Molde FK (Norwegen) und BK Häcken aus Göteborg (Schweden) zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Liverpool klarer Favorit auf den Gruppensieg

Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool zunächst gegen den Linzer ASK, Union Saint-Gilloise aus Belgien und den FC Toulouse (Frankreich) ran. Vorjahressieger FC Sevilla spielt in der Champions League.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League (15. und 22. Februar). Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab.

Das könnte Sie auch interessieren: UEFA-Boss äußert sich: Klubs aus Saudi-Arabien bald in der Champions League?

Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin (Irland).

Conference League: Frankfurt mit attraktiven Gegnern

Eintracht Frankfurt hat derweil in der Conference League eine attraktive Gruppe erwischt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller trifft in Gruppe G auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen. (sid/fs)