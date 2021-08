Europa League: 1:0! Leverkusen steht im Viertelfinale

32 Grad Hitze machten Bayer Leverkusen mehr zu schaffen als die Glasgow Rangers. Nach dem 3:1-Erfolg in Schottland zog die Werkself mit einem 1:0-Heimsieg souverän in die Europa-League-Endrunde ein.

Dort wartet im Viertelfinale am Montag in Düsseldorf der italienische Vizemeister Inter Mailand auf die Elf von Peter Bosz. Dessen Juwel Kay Havertz wird von halb Europa gejagt, gegen die Rangers hatte er aber zunächst Schusspech: Erst setzte er den Ball ans Aluminium (16.), dann schob er ihn freistehend am Kasten der Schotten vorbei (22.).

Havertz vergibt Chancen, Diaby trifft zum Sieg

Moussa Diaby hatte in der Trinkpause offenbar das bessere Zielwasser, er traf in der 51. Minute nach starker Vorarbeit von Charles Aranguiz zum 1:0-Erfolg.

Im Parallelspiel schaffte der FC Sevilla durch ein 2:0 gegen AS Rom ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale.