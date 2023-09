„Eskalation, die fassungslos macht“: Darum knallt es bei den Fans von Holstein Kiel

Der Streit zwischen Holstein Kiel und seinen Fans wegen einer Werbebande geht weiter. Beim Spiel gegen Paderborn eskalierte die Situation und die LED-Bande wurde beschädigt.

Der Zweitligist verurteilte die Aktion von Teilen der Fanszene, die während des Heimspiels gegen den SC Paderborn (2:1) am Samstag vermummt über den Zaun der Westtribüne in den Innenraum geklettert und dort die LED-Bande außer Betrieb gesetzt hatten. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, wurden einschreitende Ordner mit Gegenständen beworfen. „Hierbei wurde offenbar bewusst die Verletzung von Menschen in Kauf genommen”, hieß es in einer Mitteilung.

Holstein-Ultras laufen Sturm wegen einer Werbebande

Die Auseinandersetzung begleitet den Verein schon mehrere Monate. Die Fanszene kritisiert, dass durch die neue Reklamefläche ihre Choreografien verdeckt würden. Nach Angaben des Vereins entfernten und entwendeten die Anhänger Kabel an der Rückseite. Dabei verursachten die Fans laut Klub Schäden an der LED-Werbefläche. Die Bande sei bis Spielende nicht mehr funktionsfähig gewesen. Der Verein gehe davon aus, dass es sich bei den Verursachern „nur um eine kleine Gruppe gewaltbereiter Fans innerhalb der aktiven Fanszene handelt”.

Fans hatten am Wochenende ihren Unmut geäußert und auf Transparenten gefordert „Vorstand raus”. Der Verein schrieb zu der Gewalt: „Dieses Verhalten ist eine Eskalation, die uns fassungslos macht und so nicht toleriert werden kann und darf.” Die Situation werde mit allen Beteiligten aufgearbeitet. Der Verein will dabei über „Konsequenzen nachdenken”. (dpa/lno/ps)