„Es wurden Lügen erzählt“: Ex-Bayern-Star tritt gegen Guardiola nach

Dass Pep Guardiola für den Erfolg alles Erdenkliche tut, ist hinlänglich bekannt. Ab und an opfert der Starttrainer auch durchaus prominente Namen für seine Spielidee. Ex-Bayern-Profi João Cancelo, der unter dem Spanier einst bei Manchester City spielte und der nun beim FC Barcelona unter Vertrag steht, trat jetzt mit schweren Anschuldigungen gegen seinen Ex-Coach nach.

„Manchester City war undankbar mir gegenüber. Ich habe immer mein Bestes gegeben“, sagt der Portugiese der Zeitung „A Bola“. Ihm fehle die Wertschätzung für seine erbrachten Leistungen. In der vergangenen Saison flüchtete Cancelo zum FC Bayern München, weil Guardiola ihm bei Man City Nathan Aké vor die Nase setzte. Das sorgte für einen tiefen Bruch im Vertrauensverhältnis zwischen dem Außenverteidiger und dem spanischen Chefcoach.

Guardiola lobte Aké – Cancelo beschuldigt Trainer der Lüge

Guardiola begründete den Schritt so: „Er (Aké, d. Red.) war eine Säule. Du brauchst einen Verteidiger, der Eins-gegen-eins-Situationen gewinnt. Das fehlte uns in der Vergangenheit.“ Für Cancelo, der mit den „Citizens“ dreimal englischer Meister wurde, glich diese Kritik einer öffentlichen Ohrfeige. Er antwortete nun mit seiner Version der Geschichte. „Es wurden Lügen erzählt. Ich war nie ein schlechter Mitspieler. Das ist nur die Meinung des Trainers.“

Dass er nun ein enormes Echo auslösen würde, ist ihm bewusst. Aber Cancelo glaubt, dass das auch schnell wieder verhallen werde. „Herr Guardiola hat viel mehr Macht als ich, wenn er etwas sagt“, sagte er. „Ich ziehe es vor, Dinge für mich zu behalten und zu wissen, dass ich die Wahrheit sage.“

Cancelo wechselte zum FC Bayern und dann zu Barça

Weil es für ihn in der Vorsaison nicht lief in Manchester, folgte im Januar 2023 per Leihe der Schritt nach München, wo Cancelo zwar auf 21 Pflichtspieleinsätze kam, aber nur selten wirklich überzeugen konnte. „Ich dachte, die Bundesliga sei einfacher, als sie war – und dass die Bayern viel mehr dominieren“, erklärte er nun rückblickend. Seine Zeit in Deutschland behält er trotzdem in guter Erinnerung: „Es war ein Verein, der mir viel gegeben hat. Ich hatte mit großartigen Spielern zu tun, und der Verein ist spektakulär.“

Im Sommer wechselte der 50-fache portugisiesische Nationalspieler dann erneut auf Leihbasis, dieses Mal zum FC Barcelona. Bei den Katalanen ist der 29-Jährige seither zumeist als Stammspieler gesetzt, kuriert allerdings momentan belastende Herzprobleme aus. Wann Cancelo wieder auf den Platz zurückkehrt, ist noch nicht bekannt.