„Es ist zum Kotzen!“ Deutscher WM-Held rechnet mit eigenen Mitspielern ab

Basketball-Weltmeister Franz Wagner war nach dem Play-off-Aus mit Orlando Magic am Boden zerstört. „Ich habe von mir mehr erwartet. Es ist zum Kotzen, gerade jetzt am Ende der Saison. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Team ein wenig im Stich gelassen habe”, sagte Wagner sichtlich mitgenommen. Orlando verlor das entscheidende siebte Spiel der Erstrunden-Serie in der NBA bei den Cleveland Cavaliers mit 94:106.

Wagner, der bis dahin eine herausragende Saison gespielt hatte, kam lediglich auf sechs Punkte. Der 22-Jährige stellte damit seine schwächste Saisonausbeute ein. Im Januar hatte er in Sacramento ebenfalls lediglich sechs Punkte erzielt – allerdings in nur fünf Minuten auf dem Parkett.

Lediglich sechs Prozent Trefferquote aus dem Feld

Sein Bruder Moritz Wagner steuerte am Sonntag drei Zähler bei, für beide war es die erste Play-off-Serie in der NBA. Für die Cavs, die nun auf die Boston Celtics treffen, ragte erneut Donovan Mitchell mit 39 Punkten heraus.

Orlando war ab der zweiten Spielhälfte deutlich unterlegen und konnte sich nicht wie so oft in dieser Saison auf Franz Wagner verlassen: Nur einer seiner 15 Versuche aus dem Feld fand in den Korb – eine Quote von gut sechs Prozent zur denkbar schlechtesten Zeit. Magic verlor die Serie mit 3:4 und wartet seit 2010 auf den Einzug in die zweite Runde der Play-offs. (sid/pu)