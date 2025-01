„Es geht ums Sportliche“: Bayern-Star plaudert mit Matthäus über seine Zukunft

Joshua Kimmich tendiert beim FC Bayern zu einer Vertragsverlängerung. „Natürlich gibt es sehr viele gute Gründe dafür”, sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft nach dem Münchner 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach am Sky-Mikrofon und betonte: „Es ist für mich eine Grundsatzentscheidung.” Der Vertrag des 29-Jährigen, der seit 2015 für den Rekordmeister spielt, läuft im Sommer aus. Die Chance, dass er verlängere, sei „deutlich größer als im Sommer”, sagte Kimmich.

Entscheidend sei die sportliche Perspektive. „Es geht in erster Linie ums Sportliche”, betonte der umworbene Kimmich, „wo kann man in den nächsten Jahren den maximalen Erfolg haben?” Ob sein Nationalmannschaftskollege Jamal Musiala seinen 2026 auslaufenden Vertrag verlängere, beeinflusse die Entscheidung: „Es ist definitiv ein Faktor: Wie sieht die Mannschaft in den nächsten Jahren aus? Da spielt es natürlich eine Rolle, was der eine oder andere macht.”

Ein wichtiger Faktor sei auch Trainer Vincent Kompany, dem Kimmich „sehr, sehr gute” Arbeit bescheinigte. Dessen Fußball mache Spaß. Nach ersten Gesprächen will sich der Mittelfeldspieler keine Frist setzen, „ich will keinen Druck auf mich selbst machen, aber in den nächsten Monaten muss eine Entscheidung kommen”. (sid/mb)