Erstes Tor nach 14 Sekunden: Holstein Kiel kassiert deutliche Klatsche gegen Bayern

Drittes Spiel, dritter Sieg: Angeführt von 14-Sekunden-Mann Jamal Musiala ist Bayern München in der Bundesliga auf Platz eins gestürmt – und hat sich für den Start in die Champions League warm geschossen. Der Rekordmeister gewann am Samstagabend leicht und locker beim Aufsteiger Holstein Kiel mit 6:1 (4:0) und ist bereit für den Beginn der neuen Königsklasse.

Musiala traf quasi unmittelbar nach dem Anpfiff, drei Tage vor dem Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb waren zudem Stürmerstar Harry Kane (7./43./90.+1, Foulelfmeter) und der eingewechselte Michael Olise (65.) erfolgreich, Kiels Nicolai Remberg (13.) unterlief noch ein Eigentor. Kurz vor Schluss gelang Armin Gigovic (82.) der Ehrentreffer für den Neuling.

FC Bayern schlägt Kiel deutlich und ist Tabellenführer

Der neue Trainer Vincent Kompany steht mit seinen Bayern damit erstmals auf Platz eins in der Bundesliga, rechtzeitig für die Champions League scheint zudem Leroy Sane wieder fit zu sein. Der Nationalspieler feierte im hohen Norden nach seinen Leistenproblemen zwar noch nicht sein Comeback, der Angreifer stand aber zumindest erstmals in dieser Saison wieder im Kader.

Kiel hatte wie erwartet keine Chance und verlor damit als vierter Klub in der Bundesliga-Geschichte nach dem Karlsruher SC (1963), Borussia Neunkirchen (1964) und Energie Cottbus (2000) seine ersten drei Spiele.

Auf das Duell der Gegensätze habe sich Bayern „mit ganz viel Respekt“ vorbereitet, hatte Kompany vor dem Spiel gesagt. Und während sein Gegenüber Marcel Rapp nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg gesperrt war, sah Kompany von der Bank aus auch einen echten Blitzstart seines Teams vor 15.034 Zuschauern. Musiala, der schon nach 14 Sekunden jubeln durfte und das drittschnellste Bundesliga-Tor der Bayern-Geschichte erzielte, und Kane machten mit ihren frühen Toren eigentlich schon nach sieben Minuten alles klar. Danach entwickelte sich ein besseres Trainingsspielchen für die Münchener, deren Kader rund 900 Millionen Euro mehr wert ist als der Kieler.

Harry Kane trifft dreifach gegen Holstein Kiel

Und so erlebte Zugang João Palhinha ein ziemlich ruhiges Startelf-Debüt, der Portugiese wurde im Mittelfeld auch immer wieder von Joshua Kimmich unterstützt. Der neue Kapitän der Nationalmannschaft wechselte wie schon zuletzt von seiner Rechtsverteidigerposition auch in die Zentrale. Vor den nun anstehenden vielen Englischen Wochen knipsten die Bayern-Stars in Kiel nach den frühen Toren aber vor allem ihren Energiespar-Modus an – Aleksandar Pavlovic wurde komplett, Mathys Tel lange geschont.

Und dennoch: Schon zur Pause wäre ein noch viel höheres Ergebnis möglich gewesen. Aber der stets gefährliche Serge Gnabry (26. und 45.) hatte kein rechtes Glück, zudem ließen Kane (27.) und Kingsley Coman (37.) noch gute Möglichkeiten liegen.

Nach verrichteter Arbeit hatten Musiala und Gnabry dann früh Feierabend, für das Duo kamen zur zweiten Halbzeit Edeljoker Thomas Müller, der am Freitag seinen 35. Geburtstag gefeiert hatte, und Olise – der Franzose machte auch prompt sein erstes Bundesliga-Tor. Kane setzte den Schlusspunkt, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war. Doch insgesamt spielten die Gäste nach dem Seitenwechsel natürlich nicht mehr ganz so gierig nach vorne, vielleicht wollten die Bayern Kiel im eigenen Stadion auch nicht vollends demütigen. In der Champions League dürften sie in den nächsten Wochen deutlich stärker gefordert werden. (mp/sid)