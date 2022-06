Erste Pleite seit 60 Jahren! England geht in Ungarn unter – Eklat vor dem Spiel

Gut, dass die Queen kein Fußballfan ist. Ausgerechnet zu den Feierlichkeiten ihrer 70-jährigen Regentschaft verloren Englands Kicker in der Nations League 0:1 in Ungarn. Der Leipziger Dominik Szoboszlai verwandelte einen Foulelfmeter zum Sieg der Magyaren.

Das Auftaktspiel der deutschen Gruppe war offiziell ein Geisterspiel, doch 36.000 (junge) Zuschauer:innen füllten die Puskas Arena in Budapest. Die Gastgeber nutzten eine Lücke im UEFA-Reglement, die bei Geisterspielen Kinder bis 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zulässt. Als das englische Team wie gewohnt kurz vor Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus auf die Knie ging waren Buh-Rufe zu hören.

Nations League: Ungarn schlägt England in Budapest 1:0

Während der 90 Minuten rannten sich die Engländer an der gutsortierten ungarischen Defensive fest, ohne ein Durchkommen zu finden. Ein Konter der Ungarn führte zum Strafstoß, als Reece James Zsolt Nagy zu Fall brachte. Szoboszlai verwandelte den Elfmeter in der 66. Minute zum Tor des Tages.

Szoboszlai-Elfmeter führt zur ersten englischen Niederlage seit 1962

Fast hätte Harry Kane mit seinem 50. Länderspieltor noch für den Ausgleich gesorgt, doch der Starstürmer traf kurz vor Schluss nur das Außennetz. So konnten die Ungarn über ihren ersten Sieg gegen das Mutterland des Fußballs seit 1962 jubeln.

1977, zum 25-jährigen Jubiläum der Thronbesteigung von Elizabeth II., hatten die Sex Pistols in ihrem Lied „God Save the Queen“ behauptet: „There is no future in England’s dreaming“ – Englands Träume haben keine Zukunft. Zumindest für die aktuelle Nations League könnte dies gelten.