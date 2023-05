„Will ein Sabbatical einlegen“: Neapels Meister-Trainer Spalletti macht Pause

Erst bescherte er Napoli den ersten Scudetto seit 1990, nun verabschiedet sich Meistertrainer Luciano Spalletti in eine Auszeit.

Der SSC Neapel hat in dieser Saison erstmals seit 1990 wieder die italienische Meisterschaft gewonnen. Pure Ekstase und Euphorie bei den Neapolitanern. Auch bei Meistertrainer Spalletti. Der 64-Jährige, der die Süditaliener zum Titel geführt hat, ließ sich sogar ein Tattoo vom Scudetto stechen.

Doch jetzt bittet der Trainer um eine Pause vom Fußball und verabschiedet sich nach der erfolgreichsten Saison seines Klubs in diesem Jahrtausend von seinem Posten.

Klubpräsident de Laurentiis: „Werde seine Entscheidung respektieren“

„Spalletti hat mir mitgeteilt, dass seine Zeit hier endet und mich gebeten, den Verein verlassen zu können“, sagte Klubpräsident Aurelio de Laurentiis bei Rai. „Er will ein Sabbatical einlegen. Trotz gültigen Vertrages werde ich seine Entscheidung respektieren.“ Der Trainer habe zu ihm gesagt: „Ich habe mein Bestes gegeben, eine Phase meines Lebens ist zu Ende gegangen.“

Spallettis Vertrag läuft eigentlich noch bis 2024. Am kommenden Sonntag findet in der Serie A der letzte Spieltag statt. Für Napoli geht es daheim gegen Sampdoria Genua. Neben der Meisterfeier wird es für Spalletti das vorerst letzte Spiel an der Seitenlinie des SSC sein.

Neapel vor Verpflichtung von Frankfurts Kamada

Wer Nachfolger wird, ist offen. Medien brachten Luis Enrique, früher Trainer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, ins Spiel. Zudem wurden Vincenzo Italiano, Trainer des AC Florenz, sowie Rafael Benitez, Ex-Coach des FC Liverpool, genannt.

Klubpräsident de Laurentiis teilte außerdem mit, dass Neapel kurz vor der Verpflichtung von Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt stehe. Der Vertrag des japanischen Offensivspielers läuft zum 30. Juni aus.