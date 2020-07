Erschreckendes Foto: So sieht Wayne Rooney nicht mehr aus

Fünfmal englischer Meister, Champions League-Sieger, englischer Pokalsieger und Europa-League-Sieger: Wayne Rooney hat in seiner Fußball-Karriere einiges erreicht. Aktuell schnürt der 34-Jährige seine Buffer in der zweiten englischen Liga bei Derby County. Doch etwas hat sich bei dem einstigen Top-Stürmer geändert.



Denn: Auch Rooney wird älter. Wirkte der einstige englische Top-Stürmer bei Everton, wo der 34-Jährige vor knapp zwei Jahren noch kickte, noch so sportlich wie in seinen besten Jahren, so dürfte das aktuelle Erscheinungsbild seine Fans überraschen.

Wayne Rooney (l.) im Duell mit dem BVB-Neuzugang Jude Bellingham imago images/PA Images Foto:

Rooney lässt seine Karriere ausklingen

Nach vielen erfolgreichen Jahren als Rekordtorschütze von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft lässt Rooney seine Karriere nun beim englischen Zweitligisten Derby County ausklingen. In der aktuellen Championship-Saison stand der 34-Jährige in 20 Spielen auf dem Platz, erzielte dabei fünf Treffer und legte drei Buden auf. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2021. Wie die Zukunft für den einstigen Weltstar dann aussehen wird, ist noch ungeklärt. (MP)