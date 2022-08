Kostic-Nachfolger im Anflug: Er kommt ausgerechnet von Juve

Filip Kostic steht am Ende einer beeindruckenden abgelaufenen Spielzeit. Speziell in der Europa League war der Serbe eine der tragenden Rollen der Eintracht-Offensive. Völlig zurecht, wurde der 29-Jährige daher zum Spieler des Turniers ausgezeichnet. Entgegennehmen konnte Kostic die Auszeichnung, welche beim Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt vergeben wurde, jedoch nicht mehr, da er sich bereits im Anflug auf Juventus Turin befand. Nun soll die Eintracht bereits Ersatz gefunden haben.

Wie „Sky Sports“ und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten, sollen die Hessen beim zukünftigen Verein von Kostic fündig geworden sein. Demnach soll sich Luca Pellegrini von Juventus Turin den Frankfurtern in der kommenden Spielzeit anschließen. Der 23-Jährige ist Linksverteidiger und hat laut „transfermarkt.de“ einen Marktwert von neun Millionen Euro.

Weiteren Medienberichten zufolge soll der junge Italiener in den Kostic-Deal mit eingebaut werden und für ein Jahr in die Bundesliga verliehen werden. Über eine mögliche anschließende Kaufoption ist bisher nichts bekannt.

Frankfurt war auch an einem Norweger interessiert

Am Mittwoch berichtete die „Bild“ noch über eine weitere Alternative. Der Zeitung zufolge sollen die Frankfurter an Ola Solbakken interessiert sein. Der 24-Jährige Rechtsaußen spielt derzeit bei F. K. Bodø/Glimt in der höchsten norwegischen Spielklasse und wäre für eine Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich zu haben. Nun schaut es jedoch danach aus, dass sich die Hessen für Pellegrini entschieden haben. (pw)