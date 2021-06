Erneutes Aus in der Champions League: „Juve wurde von Ronaldo verraten!“

Juve ist raus! Schon wieder. Und auch Superstar Cristiano Ronaldo, der ohne Tor blieb, konnte es nicht verhindern. Am Dienstagabend kämpften Juventus Turin und der FC Porto um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Mit einem guten Ausgang für die Portugiesen.

Nach einem 2:1-Sieg in Turin kam der FC Porto mit einer 2:3-Niederlage im Rückspiel durch die Auswärtstorregel weiter.

Bei Ronaldo und der Champions League läuft es nicht mehr seit seinem Wechsel 2018 von Real Madrid nach Turin. Mit Real gab es Rekord nach Rekord, mit Juve ein Aus nach dem nächsten.

Champions League für Ronaldo und Juventus erneut eine Enttäuschung

Nachdem das Hinspiel verloren ging, musste die Alte Dame einen klaren Sieg über die Drachen erzielen, um in das Viertelfinale einzuziehen. Das sah die ersten fünf Minuten der Partie auch so aus.

Doch die Portugiesen gingen früh mit 1:0 (19.) in Führung. Zwar kämpfte sich Juve zurück dank eines Chiesa-Doppelpacks (49., 63.) zur 2:1-Führung, das Weiterkommen brachte das aber noch nicht. Und dass trotz einer Gelb-Roten Karte für Porto-Stürmer Mehdi Taremi (54.). Für Ronaldo und Co. ging es in die Verlängerung.

Trotz der Überzahl startete Porto dort besser und erzielte den 2:2-Ausgleich! Ein direkter Freistoß von Sérgio Oliveira kam durch eine schwache, lückenhafte Mauer. Und das an der Stelle, an der CR7 positioniert war!

England-Legende Rio Ferdinand (42) beschrieb die Situation bei „BT Sport“: „Alle drei Spieler in der Mauer waren schuld – sie drehten sich um und sprangen aus dem Weg. Das Ganze war ein Fehler-Katalog.“

Auch Ex-Juve Trainer Fabio Capello kritisierte den fünffachen Weltfußballer für sein Verhalten in der Mauer: „Das war ein unverzeihlicher Fehler. Zu meiner Zeit haben sie die Spieler für die Mauer ausgewählt, die keine Angst vor dem Ball haben.“

Für den „Corriere dello Sport“ wurde „Juve von Ronaldo verraten. Der Albtraum wird wieder wahr. Die Champions League ist für die Turiner verhext.“

Juventus scheidet wieder früh in Champions League aus

Ein schwerer Schlag für Juve-Trainer Pirlo in seiner ersten Saison mit der Mannschaft. Nun mussten zwei weitere Tore her. Die Verlängerung wurde damit mehr und mehr zu einem Nervenspiel. Zwar traf Adrien Rabiot noch einmal für die Turiner in der 117. Minute, doch reichte das 3:2 für Juve nicht.

Nach seinen bislang fünf Triumphen in der Königsklasse mit Manchester United und Real Madrid scheint es nun mit dem italienischen Rekordmeister nicht mehr so zu funktionieren für Ronaldo.

In seiner ersten Saison war im Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam Schluss. In der Folgesaison gab es ein Aus im Achtelfinale gegen Olympique Lyon. Und jetzt schon wieder!

„Ein weiteres Desaster“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“, „trotz einer Investition von 348 Millionen Euro. Gegen Porto kommt der schlechteste Ronaldo aller Zeiten zum Einsatz.“

Juve unterliegt Porto durch Auswärtstorregel in der Champions League

„Wir haben vier Fehler gemacht in den beiden Partien und im Achtelfinale der Champions League ist das viel“, sagte Ronaldos Trainer Andrea Pirlo.

Es sei furchtbar, so auszuscheiden, „nachdem wir mit einem Mann Überzahl gespielt haben für den größten Teil der Partie“, sagte Matthijs de Ligt nach dem 3:2-Sieg. „Porto hatte einen guten Start, dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben es gut gemacht in der zweiten Hälfte aber waren nicht in der Lage, zu gewinnen“, sagte de Ligt.

Dank der zwei geschossenen Tore reichte die Niederlage für Porto zum Weiterkommen. „Wir haben heute viel Charakter gezeigt. Die Spieler waren fokussiert und das hat es einfach gemacht für uns“, sagte Porto-Verteidiger Pepe, der mit Ronaldo lange Zeit gemeinsam für Real gespielt hatte.