Das gibt’s doch nicht! Nationalspieler ist der größte Bundesliga-Pechvogel

Déjà-Vu beim SC Freiburg! Pechvogel Christian Günter wird seiner Mannschaft wieder fehlen. Grund ist eine Verletzung seines lädierten Arms.

Der Nationalspieler und Kapitän der Breisgauer hat sich den Mitte Juli gebrochenen rechten Unterarm im Training erneut angebrochen. Wie der Sportclub mitteilte, wurde der 30-Jährige noch am Donnerstagabend operiert.

Kapitän Christian Günther fehlt Freiburg erneut

Linksverteidiger Günter war im ersten Testspiel während der Saisonvorbereitung gegen Grasshopper Zürich (6:1) nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler unglücklich auf seinem Arm gelandet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Zu wenig“: Eintracht-Boss übt nach Remis in Bulgarien Kritik

Nach der folgenden OP hatte Günter schnell die Rückkehr ins Team geschafft und mit einer Schiene am Arm sowohl im DFB-Pokal (ein Treffer als Joker beim 2:0 in Oberachern) als auch am ersten Bundesliga-Spieltag (eine Vorlage beim 2:1 in Hoffenheim) mitgewirkt. (SID/ps)