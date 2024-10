Erinnerungen ans „Frustsaufen“: Bayern arbeiten bei Aston Villa ein Trauma auf

Bei der Rückkehr von Vincent Kompany auf die Insel wartet auf die Bayern eine schwere Aufgabe mit viel Historie.

Harry Kane verzog unter Schmerzen das Gesicht. Doch es war nicht etwa der gut heilende Knöchel, der dem Münchner Superstar weh tat – er hielt sich die Ohren. Nach einem „Patzer“ beim Ball-Hochhalten im Abschlusstraining für den heißen Champions-League-Hit bei Bayern-Schreck Aston Villa kassierte Kane dort ein paar fiese Schnipser der feixenden Kollegen.

Die gute Laune täuschte darüber hinweg, dass für Rückkehrer Vincent Kompany und den deutschen Rekordmeister beim Wiedersehen mit den Geistern der Vergangenheit dunkle Erinnerungen hochkommen. Als der Trainer das letzte Mal auf Villa traf, war er so wütend, dass ihn „nicht mal ein Eisbad“ abkühlen konnte. Den Münchnern wiederum half auch ein ausgiebiges „Frustsaufen“ nicht über die bittere Finalpleite gegen den Außenseiter im Landesmeister-Cup 1982 hinweg.

Bayern nächtigen im besten Golfhotel der Welt

Und diesmal? „Das ist ein Überraschungsei“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, „keine Ahnung, was uns da erwarten wird.“ Nun, nach dem zweistündigen Flug wartete zunächst: Birmingham, die zweitgrößte Stadt Englands. Und dann: Golf! Die Bayern wohnen etwas außerhalb im berühmten „The Belfry“, das mehrfach zum besten Golfhotel der Welt gewählt wurde. Die passionierten Spieler Kane, der nach überstandener Blessur dabei ist, und Thomas Müller wird’s freuen. Im „Belfry“ hat nicht nur die PGA ihren Sitz, viermal fand dort der Ryder Cup statt – zuletzt 2002 mit dem Sieg der Europäer um Legende Bernhard Langer.

Kompany hat für all das kaum Zeit. Sein Ziel: die mit dem spektakulären 9:2 über Dinamo Zagreb eroberte Tabellenführung ausbauen. Laut Max Eberl gibt es für diese Aufgabe keinen besser geeigneten Mann. „Vini und sein Trainerstab kennen die Premier League besser als wir alle“, sagte der Sportvorstand. Eberl erwartet „ein sehr, sehr intensives Spiel“, das Villa des erfahrenen Trainers Unai Emery spiele „sehr aktiv Fußball“.

Aston Villa spielt in legendärem Oldschool-Stadion

Kompany weiß das nur zu gut. Ende Dezember 2023 verlor er mit Aufsteiger Burnley im stimmungsvollen Villa Park und echauffierte sich über mehrere strittige Schiedsrichter-Entscheidungen. Sportdirektor Christoph Freund erwartet, dass es beim Champions-League-Neuling auch diesmal „richtig zur Sache gehen wird. Wir können uns auf ein richtig packendes Fußballspiel freuen“.

In einem ganz besonderen Stadion. „Das ist wirklich oldschool“, weiß Dreesen. Die Bilder der Münchner Erkundungsdelegation zeigten, dass sich die Fans regelrecht „durchquälen“ müssten durch die engen Eingänge. Sind sie drin, werden sie an den größten Villa-Sieg erinnert, der zugleich eine der schlimmsten Niederlagen der Bayern-Geschichte bedeutete. Den North Stand ziert ein riesiges Banner mit den Worten des legendären TV-Kommentators Brian Moore zum Siegtor im Endspiel des Landesmeister-Cups vor 42 Jahren.

„Oh, it must be and it is! It’s Peter Withe!“, rief Moore aus, als der Stürmer die hoch überlegenen Bayern ins Herz traf – und Villa den Henkelpott bescherte. Für die Münchner um Ikonen wie Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner war es die erste Niederlage in einem großen Finale überhaupt, Klaus Augenthaler berichtete vom traurigen „Frustsaufen“ danach.

Auch Ex-HSV-Profi Amadou Onana spielt für Aston Villa

Damals war Villa eine No-Name-Truppe, jetzt ist Emerys Mannschaft gespickt mit Stars: Argentiniens Weltmeister-Torwart Emiliano Martinez, Innenverteidiger Pau Torres, die Sechser Amadou Onana und Youri Tielemans, Mittelstürmer Ollie Watkins, dazu die Ex-Bundesliga-Profis Leon Bailey und Ian Maatsen.

„Es wird ein harter Kampf“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer, „sie sind schwer zu schlagen“. Insel-Experte Kane sprach von einer „guten Mannschaft, die es verdient, in der Champions League zu spielen“. Dennoch hofft er „auf ein paar Tore“. Nicht, dass noch jemand in die Eistonne steigen oder zum hauseigenen Belfry-Gin greifen muss.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aston Villa: Martinez – Bogarde, Konsa, Torres, Digne – Onana, Tielemans – Bailey, Ramsey – Duran, Watkins

Bayern München: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Gnabry – Kane

Schiedsrichter: Radu Petrescu (Rumänien) (sid/mp)