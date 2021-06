Erdkunde-Wahnsinn: Kein Witz! Katars Nationalteam spielt jetzt in Europa mit

Manche behaupten ja, Europa sei mit dem EU-Austritt der Briten kleiner geworden. Stimmt aber gar nicht. Fußball-Europa wird immer größer, jetzt gehört auch Katar dazu. Der WM-Gastgeber 2022 bestreitet gegen die Teams der Quali-Gruppe A Freundschaftsspiele, am Mittwoch geht es in Debrecen gegen Luxemburg los.

Eigentlich war die Begegnung in Wien angesetzt. Doch Luxemburg soll drei Tage später in Irland spielen und hätte bei einem Zwischenstopp in Österreich in Quarantäne gemusst. Deshalb spielt Katar nun in Ost-Ungarn gegen Luxemburg. Und dort am Samstag auch gegen Aserbaidschan sowie drei Tage später gegen Irland – statt in Dublin.

WM-Qualifikation: Katar spielt in Europa mit



UEFA-Boss Aleksander Ceferin hatte die Kicker vom Persischen Golf eingeladen, weil – Vorsicht, Sonntagsrede! – „wir die Botschaft aussenden wollen, dass die Fußball-Welt eins ist“. Nennenswerte Widerstände der Nationalverbände gab es offenbar nicht.

Die UEFA lässt Katar in Ungarn gegen Luxemburg spielen



Während Amnesty International wiederholt die Ausbeutung der ausländischen WM-Arbeiter in Katar anprangert, ist die sportliche Leitung des amtierenden Asienmeisters zuversichtlich. „Wir können mit jeder Mannschaft mithalten“, erklärt Trainer Felix Sanchez und freut sich auf die zehn Europa-Spiele in Debrecen und vielleicht auch mal anderswo: „Das ist wichtig, um weiter zu wachsen.“

2019 nahm Katar bereits an der Copa America in Brasilien teil, schied dort mit einem Punkt aus drei Spielen in der Vorrunde aus.