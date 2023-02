Erdbeben in der Türkei: Deutscher Fußball-Profi in Lebensgefahr

Die Folgen der Katastrophe werden immer schlimmer: Am Montagmittag war bereits von etwa 1500 Menschen die Rede, die bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen sind. Der Boden wackelt seit der vergangenen Nacht immer wieder – und auch ein in Deutschland geborener Fußball-Profi soll in Lebensgefahr schweben.

Wie die „Bild“ berichtet, hat sich Baris Basdas, der in der Saison 2020/2021 bei Hannover 96 unter Vertrag stand, bei einem verzweifelten Rettungversuch schwer am Fuß verletzt. Demnach soll der 33-Jährige aus dem zweiten Stock gesprungen sein und befindet sich mittlerweile im Krankenhaus.

Ex-Hannover-Profi Baris Basdas hat sich schwer verletzt

Auch im Hospital schweben die Menschen wegen möglicher Nachbeben weiterhin in Lebensgefahr, wie Basdas’ Berater Serdar Topcu der Zeitung sagte: „Es ist fürchterlich. Alle haben Todesangst. Es wird mehrere Tausend Tote geben.“ Und über seinen Klienten: „Er hat sich den Fuß gebrochen und Probleme mit der Schulter.“ Die Profis würden sich „draußen auf dem Trainingsplatz des Vereins“ aufhalten, „weil sie sich dort am sichersten fühlen. Niemand traut sich wegen der vielen Nachbeben mehr in die Häuser“.

Noch schlimmer ergeht es aber einem Teamkollegen des gebürtigen Kölners Basdas, der seit Februar 2022 bei Yeni Malatyaspor unter Vertrag steht und auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt. Der Klub bestätigte, dass Torwart Ahmet Eyüp Türkaslan unter Trümmern begraben wurde.

Darum postete der türkische Zweitligist auf Twitter ein Foto und schrieb dazu: „Unsere Gebete sind mit euch.“ Die Ehefrau von Türkaslan und das gemeinsame Kind konnten gerettet werden, die Suche nach dem Torhüter sei mittlerweile aber eingestellt worden.