Er wurde nur 24 Jahre alt: DAZN-Kommentator überraschend gestorben

Große Trauer bei Sportfans: DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist verstorben. Er wurde nur 24 Jahre alt. Sein Heimatverein, der FC Adler Meindorf, vermeldete die Todesnachricht am Donnerstagabend. Woran Scherpe verstorben ist, ist nicht bekannt.

„Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Ruhe in Frieden“, teilte der Klub auf Instagram mit.

Heimatverein gibt Tod von DAZN-Kommentator Christian Scherpe bekannt

Auch der Streaming-Dienst DAZN, wo Scherpe seit Dezember als Kommentator im Einsatz war, postete bei Instagram kurzzeitig eine Story über den Tod des Kommentators. Erst am 29. Dezember hatte Scherpe sein Debüt als Kommentar beim Sport-Streaming-Anbieter gefeiert, wo er sich im November 2022 das Casting „DAZN & Indeed Draft“ zusammen mit Mika Kaul gegen über 5000 Mitbewerber durchsetzte.

Noch vor drei Wochen postete er mit Stolz auf Twitter aus dem Studio, wie er ein Spiel kommentiert. Scherpe kommentierte die spanische LaLiga.

Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für @DAZN_DE geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über vier Jahren unterstützt hat! pic.twitter.com/K0jqkSwKuD — Christian Scherpe (@tornetzliebe) January 7, 2023

Scherpe hat Sportjournalismus studiert. Bevor er bei DAZN ans Mikrofon durfte, war er bereits als Kommentator und Blindensportreporter in der Regionalliga West im Einsatz.(yj)