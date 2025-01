Er war lange umstritten: Vertragsentscheidung bei Bundesliga-Boss

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Roland Virkus verlängert. Zur neuen Laufzeit machte der Klub in seiner Mitteilung am Freitag keine Angaben. Virkus habe den sportlichen Bereich „in einem schwierigen Moment übernommen und neu ausgerichtet“, sagte Präsident Rainer Bonhof: „Mit der Entwicklung und dem Auftreten unserer Mannschaft in dieser Saison sind wir sehr zufrieden.“

Virkus hatte den Posten des Sportchefs im Februar 2022 übernommen, der 58-Jährige trat damals die Nachfolge von Max Eberl an, nachdem sich der heutige Sportvorstand des FC Bayern zurückgezogen hatte. Der gebürtige Mönchengladbacher ist seit 1990 im Verein, trainierte unter anderem 17 Jahre lang diverse Jugendmannschaften und war 13 Jahre lang Nachwuchsdirektor.

Gladbach reagiert mit Vertrag auf Verdienste von Virkus

„Bei der Gestaltung seines neuen Vertrags war es uns wichtig, den Verdiensten von Roland Virkus und seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Verein Rechnung zu tragen“, sagte Borussias Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hollmann.

Dies könnte Sie auch interessieren: Kult-Trainer Winnie Schäfer (75) arbeitet jetzt an der Seite von zwei HSVern

Hollmann weiter: „Wir haben uns in den gemeinsamen Gesprächen auf einen Vertrag verständigt, der für beide Seiten eine sehr gute Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit bildet.“ (si