Er war auch als Bundestrainer im Gespräch: Jetzt hat van Gaal einen neuen Job

Der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal kehrt nun doch zum krisengeplagten niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zurück. Der 72-Jährige soll den Aufsichtsrat künftig in beratender Funktion unterstützen. Ein Comeback als Trainer hatte der ehemalige Bondscoach aus gesundheitlichen Gründen ausgeschlossen.

„Ich möchte Ajax helfen. Ich verbringe derzeit einen großen Teil meines Lebens in Portugal, und das lässt sich gut mit meiner Rolle als externer Berater verbinden“, sagte van Gaal, der in Amsterdam seine erste Cheftrainerstation und den Klub 1995 zum Champions-League-Titel geführt hatte: „Wir müssen unseren sportlichen Weg zurück an die Spitze finden, und dazu müssen wir alle beitragen.“

Ajax hat den schlechtesten Saisonstart seit fast 60 Jahren hingelegt. Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen liegt der Klub auf dem 15. Rang der Eredivisie, nur knapp über der Abstiegszone.

Vor etwas mehr als einer Woche hatten Ajax-Anhänger zudem mit dem Werfen und Abbrennen von Pyrotechnik für einen Abbruch des Heimspiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt. (sid/mg)