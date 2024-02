Er sollte neuen Job antreten: Norwegen trauert um Ex-Fußball-Star (39)

Der norwegische Fußball trauert um Ex-Profi Mounir Hamoud. Der Familienvater stirbt plötzlich an dem Tag, an dem er einen neuen Job antreten wollte.

Der fünffache Familienvater erlitt nach Angaben des norwegischen Fußballverbandes NFF und seines früheren Vereins Strömsgodset am Montag einen Herzstillstand – er war 39 Jahre alt. Es sei unwirklich, dass ein gesunder und toller Kollege so plötzlich von einem gerissen werde, erklärte ein Verbandsvertreter. Sein Tod sei ein Schock für die gesamte Fußballfamilie. Am Montag hatte Hamoud in Strömsgodset eigentlich einen neuen Posten als Spielerentwickler antreten wollen.

Hamoud unerwartet mit nur 39 Jahren verstorben

Der in Marokko geborene Hamoud spielte lange Zeit für die norwegischen Erstliga-Klubs Bodö/Glimt und Strömsgodset. Mit Strömsgodset wurde der Abwehrspieler 2013 Meister. Bis zur U21 absolvierte er auch mehrere Länderspiele für die Juniorenteams des skandinavischen Landes.

Für die A-Nationalmannschaft bestritt er zwar kein Spiel, saß beim überraschenden 1:0 von Norwegen gegen Deutschland in Düsseldorf im Jahr 2009 aber erstmals und zum einzigen Mal auf der Ersatzbank. 2019 hatte er seine Karriere als aktiver Fußballer dann beendet.

Das könnte Sie auch interessieren: Über Zugsprechanlage: Fußball-Fans schockieren mit rassistischen Durchsagen

Zuletzt war Hamoud in den vergangenen vier Jahren für den Verband als Kreisverantwortlicher für die Spielerentwicklung in der Provinz Buskerud tätig gewesen. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau Monika außerdem fünf Kinder. (lg/dpa)