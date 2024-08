Er schreibt auch über seinen Sohn: Neuer verfasst emotionalen Brief

In einem langen Abschiedsbrief hat Manuel Neuer nach dem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. „Ich möchte euch erklären, was Deutschland für mich bedeutet. Was Fußball für mich bedeutet“, schreibt der langjährige Nationaltorhüter in seinem Beitrag beim Portal „The Players‘ Tribune“.

Seine am Mittwoch verkündete Entscheidung sei „schwierig“ gewesen, denn: „Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herzen.“ Der Weltmeister von 2014 blickt zurück auf die Zeit nach seinem Ski-Unfall, sein Comeback und die Heim-EM. Die Nominierung für die EURO sei „einer der stolzesten Erfolge meines Lebens“ gewesen, erklärte der 38-Jährige. „Ein kleines Wunder.“

Neuer will sich auf den FC Bayern München fokussieren

Nach dem Turnier habe der „emotionale Teil“ Neuers im DFB-Team weitermachen wollen – dann aber für den kompletten Zyklus bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. 40 Jahre wäre Neuer dann alt: „Im Moment fühle ich mich in meinem Körper sehr gut, aber niemand kann in die Zukunft schauen.“

In Gesprächen mit Familie und Freunden sei Neuer, der im März erstmals Vater geworden ist, klar geworden: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“ Später solle sein Sohn über Neuers Vermächtnis zu hören bekommen, „dass ich ohne Angst gespielt und meinen Mitspielern geholfen habe, jeden Tag besser zu werden“.

Nun will Neuer sich auf seine Aufgaben mit dem FC Bayern konzentrieren. Er spüre noch immer „diese kindliche Leidenschaft für Fußball. Wenn ich in 20 Metern Entfernung einen Ball auf dem Rasen liegen sehe, muss ich hinlaufen und etwas damit machen“. Erst wenn diese Begeisterung nachlasse, „weiß ich, dass es Zeit ist, aufzuhören“. (aw/sid)