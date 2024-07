Er kommt aus der St. Pauli-Jugend: Deutscher Profi stellt Haaland in den Schatten

Nicolas Kühn 2, Erling Haaland 1: Angeführt von seinem deutschen Angreifer hat Celtic Glasgow in einem Test den englischen Meister Manchester City düpiert. Beim spektakulären 4:3 (3:1) in North Carolina traf Kühn, der in Deutschland für Bayern München II und Erzgebirge Aue auflief, vor der Pause zum 1:0 und 2:1.

Der 24-Jährige bereitete zudem mit einem starken Pass das 3:1 durch Kyogo Furuhashi vor, ehe er zur Pause mit leichten Knieschmerzen ausgewechselt wurde. Superstar Haaland glich nur noch zum zwischenzeitlichen 3:3 aus.

Nicolas Kühn spielte zwei Jahre in der St. Pauli-Jugend

„Nicolas war im Abschluss richtig stark, sein Pass zum dritten Tor war magisch. Zwei Tore und eine Vorlage – großartig“, sagte Celtics Teammanager Brendan Rodgers.

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Kühn war im Januar von Rapid Wien nach Glasgow gewechselt. Ausgebildet wurde der gebürtige Wunstorfer auch beim FC St. Pauli. Im Alter von neun Jahren hatte er sich der Jugend des Kiezklubs angeschlossen, zwei Jahre später wechselte er allerdings schon zu Hannover 96. (sid/bv)