Er könnte auch für die Türkei spielen: Ruft Nagelsmann bei Stuttgart-Star an?

Seinen (kleinen) Eintrag in die Geschichtsbücher der Bundesliga nahm Deniz Undav mit einer erfrischenden Portion Humor. „Ich bin überglücklich, so einen Rekord zu haben – es ist glaube ich mein Erster. Besser kann es nicht laufen“, sagte der Doppelpacker des VfB Stuttgart und lachte laut. Als erster Spieler in der 60-jährigen Geschichte des deutschen Oberhauses traf er in der ersten sowie letzten Minute der ersten Halbzeit.

Beim Siegtor zum 2:1 (2:1) bei Eintracht Frankfurt machte der Angreifer einen Telefonjubel. Ein Zeichen an den auf Stürmersuche befindlichen Bundestrainer Julian Nagelsmann? „Nein, es war nur Spaß“, sagte er. „Ich versuche einfach meine Leistung zu bringen. Wenn es darin resultiert, dass ich einen Anruf bekomme, bin ich überglücklich.“ Er sei auch „offen“, ob er für die Türkei oder Deutschland auflaufen würde.

VfB Stuttgart: Spielt Deniz Undav Doppelspitze mit Serhou Guirassy?

Macht der 27-Jährige so weiter, dürfte er im kommenden Jahr die freie Wahl haben. Innerhalb von vier Jahren vom Drittligisten Meppen zur EM – für Undav ginge ein Traum in Erfüllung. Sieben Tore in den ersten neun Bundesligaspielen sind nicht nur eine Top-Bewerbung sondern zugleich auch eingestellter Vereinsrekord. Es könne „nicht besser laufen“ als aktuell. „Und wenn du einen Lauf hast, versuchst du ihn so lange wie möglich zu halten.“

Undav sei „im Stile eines Torjägers im richtigen Moment da“, schwärmte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Er ist ein richtiger Torjäger, der das Bauchgefühl für die Brennpunkte hat und öfter richtig steht als sein Gegenspieler.“ Funktioniert der Deutsch-Türke (in Achim bei Bremen geboren) auch als Doppelspitze mit dem gar bereits 15-mal erfolgreichen Serhou Guirassy? „Ich habe eine gewisse Idee“, kündigte Trainer Sebastian Hoeneß vielsagend an. (aw/sid)