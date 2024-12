Er kam von Manchester United: Werder-Profi vor Abgang im Winter

Bundesligist Werder Bremen plant, seinen Mittelfeldspieler Isak Hansen-Aaröen zumindest vorübergehend abzugeben.

„Ich gehe davon aus, dass wir im Winter ein Leihgeschäft realisieren werden“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer dem Portal „Deichstube“. Endgültig entschieden sei aber noch nichts.

Werder Bremen will Isak Hansen-Aaröen verleihen

Der norwegische U21-Nationalspieler Hansen-Aaröen war im Februar dieses Jahres aus dem Nachwuchs von Manchester United an die Weser gewechselt. Bei Werder hatte der 20-Jährige bislang drei Bundesliga-Einsätze (keinen in dieser Saison). Dazu absolvierte er zwei Spiele für das Regionalliga-Team der Bremer.

Bei einer Leihe soll der bis 2027 vertraglich an die Bremer gebundene Norweger in jedem Fall zurückkehren. Niemeyer: „Für uns ist klar, dass wir eine Ausleihe in jedem Fall ohne Kaufoption gestalten, weil wir weiterhin an Isaks großes Potenzial glauben.“ (dpa/tm)