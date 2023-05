„Er ist ein Freak“: England-Legende staunt über 50-Tore-Maschine Haaland

Er trifft und trifft und trifft – und es sieht kaum so aus, als wäre Erling Haaland bald am Ende. Der 22-Jährige knackte kürzlich die 50 Tore marke und ganz England staunt über die Tormaschine.

Haaland knackt einen Rekord nach dem nächsten und auf der Insel sind die Fußball-Fans entgeistert über die Torjäger-Qualitäten des Norwegers. „Ich meine das höflich – Erling Haaland ist ein Freak“, sagte die englische Stürmerlegende Alan Shearer nach dem 50. Saisontor des Norwegers der BBC und betonte: „Wenn man sich einen Mittelstürmer malen könnte, würde er ungefähr so aussehen wie er.“

Tor-Rekord schon eingestellt – und noch sechs Spiele zu gehen

Haaland erzielte beim 2:1 (2:1) des Titelverteidigers Manchester City beim FC Fulham am Sonntag im 32. Ligaspiel seinen 34. Treffer (3.). Er schloss damit zu den Rekordhaltern Andy Cole (1993/94) und Shearer (1994/95) auf, die jeweils 42 Saisonspiele benötigt hatten.

50 Tore in allen Wettbewerben hatte ein Erstligaspieler in England zuletzt vor 92 Jahren geschafft. Tom „Pongo“ Waring erreichte diese Marke 1930/31 für Aston Villa, als Ramsay MacDonald Premierminister war.

„Vor Winston Churchill? Wow! Das ist lange her“, sagte City-Teammanager Pep Guardiola. Er zeigte sich „sehr beeindruckt“ von Haaland und lobte nach dem Sprung an die Tabellenspitze die „starke Mentalität“ des 22-Jährigen beim Foulelfmeter zur Führung.

Der britische Rekord steht bei 63 Toren. Der legendäre Dixie Dean stellte ihn 1927/28 im Trikot des FC Everton auf. Haaland bleiben noch bis zu zehn Saisonspiele, um die Bestmarke zu knacken. (sid/ds)