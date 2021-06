Entscheidung für Liverpool: Klopp: „Es war wie damals, als ich meine Frau traf“

Liverpool –

Jürgen Klopp (52) und der FC Liverpool: Das war von Anfang an eine perfekte Beziehung. Gekrönt natürlich vom Champions-League-Sieg in der letzten Saison. In dieser Spielzeit könnte der Ex-BVB-Trainer sogar die erste Meisterschaft mit den Reds seit 30 Jahren feiern.

Jürgen Klopp: „Es war wie damals, als ich meine Frau traf“

Die Entscheidung für den LFC vergleicht er selber mit dem Kennenlernen seiner Frau. „Es gab viel Interesse an mir, aber ich musste zuerst Urlaub machen“, so Klopp gegenüber „Sky Sports Football“: „Ich habe dann von meinem Berater gehört, dass Liverpool interessiert ist und ich dachte sofort: ‚Oh mein Gott‘ – es war wie damals, als ich meine Frau traf.“

Der 52-Jährige ist seit 2015 Trainer beim englischen Traditionsverein und vom ersten Moment habe es sich richtig angefühlt: „Ich sah sie und dachte, okay, ich heirate sie – und so war es auch mit dem Verein.“

Hier lesen Sie mehr: FC Liverpool: Jürgen Klopp schreibt Brief an kleinen Jungen (10)

Im Dezember 2019 verlängerte Klopp seinen Vertrag bis 2024. Auch, weil er sich in Liverpool pudelwohl fühlt: „Wir lieben es hier. Es ist ein wundervoller Verein, in dem wir uns wirklich zu Hause fühlen.“ (tsc)