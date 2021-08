England-Star und sein „Willy“: Instagram-Botschaft an die Frau unter der Gürtellinie

Michail Antonio von Premier-League-Klub West Ham United überraschte die Fans mit einer ungewöhnlichen Valentinstags-Nachricht an seine Frau. Den Fans fällt nach dem Lesen die Kinnlade runter.

Der 30-Jährige richtete sich via Twitter mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen Liebesnachricht an seine Frau. Anstatt einer romantischen Nachricht, entschied sich der Mittelstürmer für einen etwas anderen Weg. So schrieb Antonio: „I love you with all my willy“. Liebevoll übersetzt kann man für das englische Wort „willy“ im deutschen „Lümmel“ sagen.

Positive Reaktionen der West-Ham-Fans nach Tweet von Antonio

Bei den West-Ham-Fans kam der Tweet des Profis jedesfalls überwiegend positiv an. Ein Fan, der sich auf West Hams Duell mit Sheffield United am Montag bezog, scherzte: „Du wirst auch morgen Abend ein Tor erzielen.“ Ein anderer nannte ihn eine „Legende“, während ein Dritter hinzufügte: „Ändere niemals Mickey.“

Auch, wenn man über das Talent von Michail Antonio beim Schreiben von Liebesbotschaften streiten kann, so sind die fußballerischen Qualitäten unbestritten. In 15 Premier League-Spielen in der laufenden Saison gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen. (jb)