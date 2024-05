Engländer berichten: Guardiola hat über City-Zukunft entschieden

Pep Guardiola macht’s wie Jürgen Klopp. Wie die englische Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, ist die Tendenz des Spaniers, seinen Vertrag bei Manchester City nicht zu verlängern und wie sein deutscher Trainerkollege eine Auszeit einzulegen.

Nach seinem sechsten Meistertitel mit den „Cityzens“ äußerte sich Guardiola noch etwas verhaltender über seine Zukunft, deutete aber bereits an, dass sich seine Ära in Manchester dem Ende neigen könnte. „Die Realität ist, dass ich näher dran bin, zu gehen, als zu bleiben“, sagte der Star-Trainer im Zuge der Meisterfeier. „Ich habe bereits mit dem Verein gesprochen und ihm gesagt, dass ich vorerst bleiben möchte. Ich werde nächste Saison hier sein, dann werden wir reden, aber ich bin schon seit acht oder neun Jahren hier … Wir werden sehen.“

Guardiola reizt der Job als Nationaltrainer

Damit scheinen die Bemühungen des Klubs, Guardiolas Vertrag über 2025 hinaus auszudehnen, gescheitert. Guardiola soll wie Klopp eine Auszeit in Erwägung ziehen. So hatte er es auch nach seinem Abschied vom FC Barcelona (2008-2012) getan, ehe er beim FC Bayern anheuerte.

Laut eigener Aussage reizt Guardiola die Übernahme eines Nationalteams. „Ich würde gerne eine Nationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft trainieren“, sagte er im April bei ESPN. Seine mutmaßlich letzte Saison in Manchester endet im Sommer 2025. Nach einem Jahr Auszeit wäre die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gerade zu Ende gegangen und er könnte in einem neuen Nationalmannschafts-Zyklus übernehmen. Es würde passen.